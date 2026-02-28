- Дата публікації
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 28 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
БпЛА — на півночі Чернігівщини, курсом на південь.
БпЛА на півночі Харківщини курсом на Дергачі.
Моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до миру після того, як Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши сотні безпілотників і ракети.
Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.