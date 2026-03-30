ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини — курсом на Холми, Ніжин.

  • БпЛА на сході Сумщини — курсом на Буринь, Конотоп.

  • БпЛА на півночі та в центрі Харківщини — курсом на Чугуїв, Лозову.

  • БпЛА на півночі Запорізької області — курсом на Запоріжжя.

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини — курсом на Бобринець.

  • Донеччина: БпЛА — курсом на Краматорськ.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Гірницьке

  • Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс — східний.

  • Миколаївщина: БпЛА — у напрямку Баштанки.

  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Апостолове.

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie