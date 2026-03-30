Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

Реклама

БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини — курсом на Холми, Ніжин.

БпЛА на сході Сумщини — курсом на Буринь, Конотоп.

БпЛА на півночі та в центрі Харківщини — курсом на Чугуїв, Лозову.

БпЛА на півночі Запорізької області — курсом на Запоріжжя.

БпЛА на півдні Кіровоградщини — курсом на Бобринець.

Донеччина: БпЛА — курсом на Краматорськ.

БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Гірницьке

Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс — східний.

Миколаївщина: БпЛА — у напрямку Баштанки.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Апостолове.

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.