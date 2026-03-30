Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини — курсом на Холми, Ніжин.
БпЛА на сході Сумщини — курсом на Буринь, Конотоп.
БпЛА на півночі та в центрі Харківщини — курсом на Чугуїв, Лозову.
БпЛА на півночі Запорізької області — курсом на Запоріжжя.
БпЛА на півдні Кіровоградщини — курсом на Бобринець.
Донеччина: БпЛА — курсом на Краматорськ.
БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Гірницьке
Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс — східний.
Миколаївщина: БпЛА — у напрямку Баштанки.
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Апостолове.
Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.