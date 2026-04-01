Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 1 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Група ворожих БпЛА на сході Харківщини — курс південно-західний
Група ворожих БпЛА на півночі Полтавщини — курс південний
Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.