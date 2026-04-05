Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 5 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА на півночі Харківщини, курс півднно-західний

  • БпЛА курсом на м.Харків

  • БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Опішня

  • БпЛА з акваторіі Чорного моря курсом на Одещину (Південне/Одеса)

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що Росія завдала удару по житловій забудові Харкова, внаслідок чого у кількох багатоповерхівках було вибито вікна.

