Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 5 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА на півночі Харківщини, курс півднно-західний

БпЛА курсом на м.Харків

БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Опішня

БпЛА з акваторіі Чорного моря курсом на Одещину (Південне/Одеса)

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що Росія завдала удару по житловій забудові Харкова, внаслідок чого у кількох багатоповерхівках було вибито вікна.