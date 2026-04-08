Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 8 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину
БпЛА в напрямку м.Кривий Ріг з півдня
БпЛА в напрямку Київщини з Чернігівщини
Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Крім того, у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що Росія завдала удару по житловій забудові Харкова, внаслідок чого у кількох багатоповерхівках було вибито вікна.