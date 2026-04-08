Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 8 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину

БпЛА в напрямку м.Кривий Ріг з півдня

БпЛА в напрямку Київщини з Чернігівщини

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Крім того, у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що Росія завдала удару по житловій забудові Харкова, внаслідок чого у кількох багатоповерхівках було вибито вікна.