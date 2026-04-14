Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 14 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний
БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район)
БпЛА курсом на м.Суми з півночі.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Овідіополь).
Ситуація в Україні після великоднього перемир’я
Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.
У ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.
Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.
13 квітня РФ обстріляла Дніпровський район. Є поранена людина та руйнування.
Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.