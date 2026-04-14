ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Україну в ніч проти 14 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний

  • БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район)

  • БпЛА курсом на м.Суми з півночі.

  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Овідіополь).

Ситуація в Україні після великоднього перемир’я

Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

У ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.

13 квітня РФ обстріляла Дніпровський район. Є поранена людина та руйнування.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie