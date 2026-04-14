Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Дрон / © ТСН.ua

Україну в ніч проти 14 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний

БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район)

БпЛА курсом на м.Суми з півночі.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Овідіополь).

Ситуація в Україні після великоднього перемир’я

Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

У ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.

13 квітня РФ обстріляла Дніпровський район. Є поранена людина та руйнування.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.