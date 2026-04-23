Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 23 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.
Група ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській обл.
Кілька груп ударних БпЛА між Кривим Рогом та Нікополем — рух на північ
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА у інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.
Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.