Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 23 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.

Група ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській обл.

Кілька груп ударних БпЛА між Кривим Рогом та Нікополем — рух на північ

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА у інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

