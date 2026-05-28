Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
Група ворожих БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.
Група ворожих БпЛА на Сумщині — курсом у напрямку обласного центру.
Ударні БпЛА на Харківщині, в районі Богодухова.
Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря — прямують у бік Затоки на Одещині.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
