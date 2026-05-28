Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • Група ворожих БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.

  • Група ворожих БпЛА на Сумщині — курсом у напрямку обласного центру.

  • Ударні БпЛА на Харківщині, в районі Богодухова.

  • Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря — прямують у бік Затоки на Одещині.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

