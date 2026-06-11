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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА над містом Суми
БпЛА — південніше Харкова (н.п. Південне-Покотилівка)
Ударний БпЛА з півночі в напрямку Харкова
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено підприємство та житловий масив, обійшлося без жертв.
Ми раніше інформували, що ЗСУ уразили російські пункти управління, бази БпЛА та особовий склад.