Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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БпЛА на півдні Харківщини, курс на н.п.Лозова.

БпЛА на Житомирщині в напрямку м.Коростень.

БпЛА курсом на м.Суми з півночі.

БпЛА на Полтавщині курсом на м.Кременчук.

БпЛА на півдні Сумщини курс Полтавщина.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.

Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.

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