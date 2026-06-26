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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
БпЛА на півдні Харківщини, курс на н.п.Лозова.
БпЛА на Житомирщині в напрямку м.Коростень.
БпЛА курсом на м.Суми з півночі.
БпЛА на Полтавщині курсом на м.Кременчук.
БпЛА на півдні Сумщини курс Полтавщина.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.
Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.