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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
270
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1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс на н.п.Лозова.

  • БпЛА на Житомирщині в напрямку м.Коростень.

  • БпЛА курсом на м.Суми з півночі.

  • БпЛА на Полтавщині курсом на м.Кременчук.

  • БпЛА на півдні Сумщини курс Полтавщина.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.

Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
270
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