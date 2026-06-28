Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 28 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

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«Харківщина: група БпЛА — курсом на Старий Мерчик з півночі.», — йдеться у повідомленні ПС.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.

Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.

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