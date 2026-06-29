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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 29 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
«БпЛА на півдні Харківщини, напрямок н.п.Лозова», — йдеться у повідомленні ПС.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.
Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.
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