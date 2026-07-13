Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 13 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

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Сумщина: БпЛА на півночі від Конотопа, курс — змінний та в напрямку Глухова з північного сходу.

БпЛА — в напрямку Миколаєва з півдня.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря — курсом на південь Одещини (Національний парк «Тузловські лимани»).

Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря — в напрямку Чорноморська.

Реактивний БпЛА — в напрямку Мени/Сосниці.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.

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