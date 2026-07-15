Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 15 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

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Реактивний БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари на Одещині.

БпЛА повз Лебедин на Сумщині, курс на захід.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на північ.

БпЛА на Дніпро із заходу.

БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.

БпЛА на н.п.Заводське на Полтавщині з півночі.

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.

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