Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 17 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

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БпЛА на Черкащині, курс північно західний/ західний.

БпЛА на Черкащині, курс Чорнобай/Золотоноша.

БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.

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