Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 20 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

Реклама

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Дніпра.

БпЛА на Суми.

БпЛА на Харків з півночі.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового терористичного удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області.

Ми раніше інформували, що росіяни збільшили кількість авіаударів, КАБів і безпілотників на Харківщині. За словами військового, нова тактика спрямована на ізоляцію району бойових дій.

Новини партнерів