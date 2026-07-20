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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
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1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 20 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Дніпра.

  • БпЛА на Суми.

  • БпЛА на Харків з півночі.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового терористичного удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області.

Ми раніше інформували, що росіяни збільшили кількість авіаударів, КАБів і безпілотників на Харківщині. За словами військового, нова тактика спрямована на ізоляцію району бойових дій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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