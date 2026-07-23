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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 23 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.
БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Миргород
БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Макошине, курс на захід
Реактивні БпЛА з Чорного моря, курс на Одещину, (напрямок Південне/Одеса)
БпЛА з Чорного моря на південь Одещини
Реактивні БпЛА на Одесу
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового терористичного удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області.
Ми раніше інформували, що росіяни збільшили кількість авіаударів, КАБів і безпілотників на Харківщині. За словами військового, нова тактика спрямована на ізоляцію району бойових дій.