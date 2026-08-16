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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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115
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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 16 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину

  • Ударні БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

  • Ударні БпЛА поблизу населеного пункту Широке (Дніпропетровщина) курс північно-західний.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по житлових районах Краматорська унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще понад десять дістали поранення.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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