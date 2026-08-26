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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
Харків: БпЛА в напрямку міста зі сходу
Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з півдня
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.
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