- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
Вінниччина: реактивний БпЛА через Тульчин, Рахни-Лісові, курс — західний.
Київщина — реактивні БпЛА на Богуслав, Миронівку з Черкащини.
Реактивний БпЛА на Вінниччині — курсом на Тростянець Ладижин.
Миколаївщина: реактивний БпЛА — на/повз Новий Буг курсом на Кіровоградщину.
Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з півдня.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.