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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 28 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
Групи ударних БпЛА західніше Очакова північним курсом;
Групи ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровська;
Ударні БпЛА у Татарбунарському районі західним курсом.
Реактивний БпЛА на Бровари північно-західним курсом.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.