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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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5
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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 29 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

  • Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня

  • БпЛА на півдні Одещини, курс н.п.Кілія

  • БпЛА на півдні Одещини, курс н.п.Ізмаіл

  • Нова група реактивних БпЛА на Чернігівщині, курс Київщина

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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