Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну в ніч проти 29 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

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Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня

БпЛА на півдні Одещини, курс н.п.Кілія

БпЛА на півдні Одещини, курс н.п.Ізмаіл

Нова група реактивних БпЛА на Чернігівщині, курс Київщина

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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