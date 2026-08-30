Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 30 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

Реклама

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Реклама

БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.

БпЛА на сході Київщини, курс на південь.

Реактивні БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу.

БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу.

БпЛА на Полтаву зі сходу.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

Новини партнерів

Новини партнерів