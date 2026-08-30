- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.
БпЛА на сході Київщини, курс на південь.
Реактивні БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу.
БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу.
БпЛА на Полтаву зі сходу.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.