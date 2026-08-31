Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 31 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс н.п.Овруч.

Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухається в північно-західному напрямку.

Реактивний БпЛА над Київським водосховищем рухається в напрямку Києва.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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