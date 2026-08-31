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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 31 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Реактивний БпЛА на Житомирщині, курс н.п.Овруч.
Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухається в північно-західному напрямку.
Реактивний БпЛА над Київським водосховищем рухається в напрямку Києва.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.