Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну в ніч проти 1 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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БпЛА на заході Миколаївщини, курс на південь;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на південь;

БпЛА на сході Харківщини, курс на південь та північ;

БпЛА із заходу Херсонщини в Чорне море.

БпЛА на Одещину, між Затокою та Чорноморськом з моря.

БпЛА в напрямку Запоріжжя та Харкова з півдня.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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