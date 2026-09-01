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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 1 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
БпЛА на заході Миколаївщини, курс на південь;
БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на південь;
БпЛА на сході Харківщини, курс на південь та північ;
БпЛА із заходу Херсонщини в Чорне море.
БпЛА на Одещину, між Затокою та Чорноморськом з моря.
БпЛА в напрямку Запоріжжя та Харкова з півдня.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою, навіщо окупанти атакують пункти пропуску.
Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.