Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 11 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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Реактивний БпЛА північніше Одеси повертає вектором руху на Одесу.

Баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» Полтавщині у напрямку Кременчука та Черкас.

Ударні БпЛА на Павлоград зі сходу.

Ударний БпЛА в р-ні Переяслава курсом на Бориспіль.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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