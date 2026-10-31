Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну вночі 31 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

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БпЛА на Харків зі сходу.

Чернігівщина: Реактивний БпЛА курсом на Прилуки.

Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА курсом на Самар/Дніпро.

Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА курсом на Павлоград.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що російські війська застосували проти України нову модифікацію реактивного безпілотника «Герань-5 К5-К».

Ми раніше інформували, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

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