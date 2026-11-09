Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну вночі 9 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Кіровоградщина: Реактивний БпЛА курсом на Благовіщенське.

Хмельниччина: Реактивний БпЛА курсом на Летичів.

Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Тульчин.

Полтавщина: БпЛА курсом на Пирятин.

Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч.

Групи БпЛА повз Короп на Чернігівщині, курс південно-західний.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.

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