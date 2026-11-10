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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну вночі 10 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
БпЛА на Херсонщині, курс Миколаївщина.
Група реактивних БпЛА курсом на Жашків.
Вінниччина: реактивні БпЛА курсом на Погребище.
Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що у Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.