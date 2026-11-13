Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 13 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Чернігівщина: Реактивний БпЛА повз Славутич, курс південний.

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Димер.

Миколаївщина: Реактивний БпЛА курсом на Вознесенськ.

Реактивні БпЛА на півночі Київщини, курс на н.п. Іванків.

Реактивні БпЛА на заході Київщини, курс на Житомирщину (Черняхів).

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.

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