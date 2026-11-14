Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 14 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Реактивний БпЛА з Черкащини на Вінниччину (р-н Теплика) курс західний.

Реактивний БпЛА північніше Вільшанки (Кіровоградщина) курс західний.

Реактивний БпЛА північніше Березанки (Миколаївщина) курс північно-західний (Одещина).

Реактивний БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вінниччини.

Реактивний БпЛА повз Немирів у напрямку Вінниці.

Реактивний БпЛА з Черкащини на Вінниччину (р-н Теплика) курс західний.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.

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