Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну вночі 15 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Реактивний БпЛА повз Канів на Черкащині — на Київщину

Київщина: Реактивний БпЛА на Українку

Реактивний БпЛА з Брянської обл., РФ — на Чернігівщину

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.

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