Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 23 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Реактивний БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.

Реактивний БпЛА з Київщини на півні Житомирщини курс західний.

Групи ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку озера Сасик вектором руху на Татарбунари.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили оприлюднили відео, на якому винищувач Mirage 2000 збиває реактивний безпілотник із бортової авіаційної гармати.

Ми раніше інформували, що шведські інженери представили систему, яка може самостійно атакувати швидкісні повітряні цілі та навіть повторювати атаку після промаху.

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