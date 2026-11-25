Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 25 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Кіровоградщина: реактивний БпЛА курсом на Новомиргород.

Дніпропетровщина: реактивні БпЛА на півночі та півдні області — курсом на Царичанку, Кривий Ріг.

Реактивний БпЛА з Київщини — на Житомирщину, курсом на Малин.

Реактивні БпЛА на Запоріжжя зі сходу та заходу.

Реактивний БпЛА з Черкащини — на Київщину, курсом на Білу Церкву.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили оприлюднили відео, на якому винищувач Mirage 2000 збиває реактивний безпілотник із бортової авіаційної гармати.

Ми раніше інформували, що шведські інженери представили систему, яка може самостійно атакувати швидкісні повітряні цілі та навіть повторювати атаку після промаху.

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