Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 27 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

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Реактивні БпЛА на Миколаївщину з Чорного моря та півночі Херсонщини.

Реактивний БпЛА на Одещині в р-ні Ширяєвого курс північний.

Реактивний БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Тишківки курс західний.

Реактивний БпЛА на Вінниччину (р-н Теплика) курс західний.

Реактивний БпЛА на Кіровоградщині північніше Новоукраїнки курс західний.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили оприлюднили відео, на якому винищувач Mirage 2000 збиває реактивний безпілотник із бортової авіаційної гармати.

Ми раніше інформували, що шведські інженери представили систему, яка може самостійно атакувати швидкісні повітряні цілі та навіть повторювати атаку після промаху.

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