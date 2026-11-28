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Україну вночі 28 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

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Харківщина: реактивний БпЛА на Краснопавлівку.

Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Барвінкове.

Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Магдалинівку зі сходу.

Харківщина: група БпЛА курсом на Валки.

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.

Київщина: реактивний БпЛА на Димер.

Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород.

Київ: реактивний БпЛА на місто.

Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Магдалинівку зі сходу.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили оприлюднили відео, на якому винищувач Mirage 2000 збиває реактивний безпілотник із бортової авіаційної гармати.

Ми раніше інформували, що шведські інженери представили систему, яка може самостійно атакувати швидкісні повітряні цілі та навіть повторювати атаку після промаху.

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