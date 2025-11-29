- Дата публікації
Ворог масовано атакував Чернігівську область: є постраждалі
За минулу добу в області зафіксували 58 обстрілів і 124 вибухи.
Чернігівщина від учора, 28 листопада, перебуває під масованими ударами Росії. Ворог застосовує різні види озброєння, зокрема ударні безпілотники. Під атакою опинилися 26 населених пунктів регіону.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
У Чернігові пролунало кілька вибухів. Два з них — на околицях міста, де дрон-камікадзе пошкодив приватний будинок. Інший вибух стався внаслідок удару «герані» по одному з підприємств: загорілася покрівля складського приміщення, пожежу оперативно загасили. Ще один БпЛА влучив по енергетичній інфраструктурі.
У Чернігівському районі «герань» поцілила в житловий будинок, спричинивши пожежу. Вогонь рятувальники швидко приборкали. Під обстрілами опинилася й Семенівка: «молнії» влучили по домівках місцевих жителів, пошкодивши близько десяти будинків. Один із них знищено повністю. Також безпілотник ударив по цивільному авто — постраждали 48-річний чоловік і 55-річна жінка.
У Корюківському районі наслідки атак також суттєві. FPV-дрон пошкодив житловий будинок, легкову машину та мікроавтобус. В іншому населеному пункті вибух БпЛА частково зруйнував ще одну оселю та транспорт.
Нагадаємо, уночі та зранку 29 листопада російська армія атакувала Київ дронами, ракетами різних типів та аеробалістичними «Кинджалами». Загинули щонайменше дві людини, щонайменше 29 осіб постраждали, серед них — дитина.