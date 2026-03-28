Ворог масовано накрив ударами Одесу: кількість загиблих зросла

За допомогою безпілотників агресор атакував Одесу. За останніми даними, двоє загиблих.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

В Одесі внаслідок російської масованої атаки дронами у ніч проти суботи, 28 березня, загинула одна людина. Ще одну людину дістали з-під завалів.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«З-під завалів одного з будинків дістали тіло ще однієї людини. На жаль, це вже друга жертва нічної атаки на місто. Також наразі відомо про 11 постраждалих», — зазначив він.

Нічна атака по Одесі 28 березня — останні новини

Уночі росіяни гатили по Одесі дронами. ДСНС повідомила, що через нічну атаку росіян рятувальники евакуювали в Одесі 81 людину. Серед поранених — дитина.

Окрім будинків та пологового, у місті пошкоджено телецентр та об’єкти критичної інфраструктури. Виникли пожежі, які вже ліквідували.

У пологовому в момент удару перебувало 80 людей, 33 з них — медпрацівники, усі були в укритті.

За даними МВА, наслідки атаки фіксуються у трьох районах Одеси.

