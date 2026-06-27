Ворог накрив українську область дронами: багато "прильотів", зникло світло

Наслідки атаки на Сумську область у ніч проти 27 червня / © Сумська ОВА

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Російські окупанти у ніч проти 27 червня здійснили масований наліт дронами на Сумську область. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у приватний сектор та об’єкти інфраструктури, є постраждалі та відключення світла.

Про це повідомили Сумська ОВА та «Сумиобленерго».

Уночі російські безпілотники здійснили масований обстріл Охтирського району Сумщини. У самому місті та навколишніх громадах зафіксовано влучання у приватні будинки й на території автозаправних станцій.

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За даними військових, противник застосував значну кількість БпЛА. Частина дронів рухалася на низькій висоті, що суттєво ускладнювало їхнє виявлення та знищення.

У Кириківській громаді важких поранень зазнала 53-річна жінка. Постраждалу госпіталізували з опіками у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Ще дев’ятеро людей звернулися до медиків. Їм надали допомогу на місці.

Триває уточнення масштабів руйнувань та пошкоджень.

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«Шановні споживачі електроенергії! Маємо відключення через збройну агресію росії», — заявили в «Сумиобленерго».

Там також зазначили, що працюють над відновленням розподілу електроенергії. Задля безпеки в обленерго не розголошують жодних деталей.

Нагадаємо, вдень 24 червня армія РФ атакувала дронами центр Конотопа на Сумщині, влучивши в об’єкт цивільної інфраструктури, зокрема поблизу кінотеатру. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед яких 11-річна дитина. Удар припав на місце, де перебували перехожі та діти.

У ніч проти 27 червня внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді на Сумщині загинув 66-річний чоловік, який у момент атаки перебував у господарському приміщенні.

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