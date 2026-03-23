Ворог намагався прорвати оборону на кількох стратегічних напрямках: Сирський розкрив деталі

Головком Олександр Сирський / © ТСН

Реклама

Протягом 17–20 березня 2026 року російські окупаційні війська різко підвищили інтенсивність наступальних дій, намагаючись прорвати українську оборону на кількох стратегічних напрямках. Попри залучення значних резервів плани агресора зазнали краху.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Географія штурмів та інтенсивність боїв

За даними головкома, за чотири доби противник здійснив 619 штурмових дій.

Реклама

Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника. Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку — 96 разів.

Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

«Попри колосальний тиск та залучення значних резервів російське командування не змогло виконати поставлені завдання», — наголосив головком.

Колосальні втрати агресора

Спроба «м’ясних штурмів» коштувала окупантам значних людських ресурсів. Сирський навів такі дані щодо втрат РФ: за чотири дні інтенсивних боїв понад 6090 вбитими та пораненими. Загалом за тиждень — близько 8710 осіб.

Реклама

Перехід до «активної оборони»

Головнокомандувач підкреслив, що наразі наступальний потенціал ворога на кількох напрямках вичерпано, і окупанти змушені переходити до перегрупування.

«Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил», — зазначив він.

Сирський також додав, що росіяни готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погоди, сподіваючись, що це знизить ефективність української аеророзвідки та завадить роботі безпілотних систем і артилерії ЗСУ.

«Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож ухвалили необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами… Як і чотири роки тому, на початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники довели свою перевагу на полі бою. На окремих напрямках наші воїни перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони», — підсумував головком.

Реклама

Раніше командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов заявив про те, що ситуація на фронті може суттєво ускладнитися з настанням весни через підвищення ефективності дій противника, зокрема у взаємодії малих піхотних груп і підрозділів безпілотних літальних апаратів.