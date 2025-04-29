Ворог намагається посіяти паніку: ЦПД викрив фейк про підготовку Сум до окупації

ЦПД спростував повідомлення про підготовку Сум до окупації / © ТСН.ua

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У Мережі поширюється фейкове відео нібито мешканця міста Суми, який стверджує, що місцева влада готується здати обласний центр російським окупантам. На це начебто вказує той факт, що з адміністративних установ за межі міста вивозять майно та документи.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Насправді це брехня, яку поширюють російські пропагандисти в рамках інформаційної кампанії для нагнітання страху та дестабілізації ситуації», — наголосили в ЦПД.

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Водночас очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив , що ворог не припиняє спроб створити буферну зону на території області вздовж державного кордону. Але Сили оборони міцно тримають позиції, тож ворог не має успіху на цих напрямках.

«Противник застосовує звичайну для себе тактику руйнації цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади. На 29 квітня 2025 року відповідні населені пункти знаходяться „в сірій зоні“, де відбуваються бойові зіткнення. Ворогом населені пункти наразі не контролюються. Тому наразі мова про їх окупацію не йдеться», — зазначив Григоров.

Він додав, що усе цивільне населення з цих населених пунктів евакуйоване у безпечніші місця.

Нагадаємо, у Києві розганяли фейк про листівки з російською символікою та пропагандистськими лозунгами. Фото з’явилися в кількох українських телеграм-каналах.