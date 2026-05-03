Ворог намагається просунутися на захід через кордон: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Сухопутні війська ЗС України

Російські війська намагаються розширити зону контролю фронту в районі Грабовського та Миропольського в Сумській області. Фіксуються активні спроби росіян просуватися на захід, безпосередньо через кордон.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Суспільне.Суми».

«Опираючись на захоплені населені пункти, там два захоплені, так би мовити, щоб надійно — це Грабовське та Миропольське. Зараз вони намагаються розширюватися вздовж кордону, але намагаються й проникнути далі. Але там вже відступилі українські війська спираються на підготовлені позиції. І вже там створити „сюрприз“ значно складніше. Там можна хіба що намагатися продавлювати, а зараз для того, щоб ефективно продавлювати, у росіян сил не вистачає», — розповів речник.

Крім того, російські окупанти мінімально застосовують техніку. Зокрема, у зоні відповідальності угруповання об’єднаних сил за квітень українські бійці знищили 19 російських танків і 16 бронемашин.

Нагадаємо, у Сумській області російські окупанти намагалися використати газову трубу, щоб непоміченими пройти через позиції українських військ та штурмувати село Корчаківку. Спроба росіян закінчилася повним фіаско. Групу російських штурмовиків було повністю знищено та припинено спробу прориву українських позицій.

