Ворог не зміг знеструмити країну: деталі атаки по енергетиці України

Обстріл / © ДСНС України

Реклама

Більшість ракет, якими Росія атакувала енергетичні об’єкти України, було збито силами протиповітряної оборони, а плани ворога щодо масштабних руйнувань не були реалізовані. Водночас зафіксовані окремі влучання, зокрема в об’єкт теплогенерації на Київщині та підстанції на Одещині.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За його словами, на території Київщина зафіксовані незначні влучання в один із об’єктів теплогенерації. Назву об’єкта наразі не розголошують з міркувань безпеки.

Реклама

«На щастя, нам вдалося, переважно, більшість ракет, яка летіла по енергетичним об’єктам, відбити. Були незначні влучання в один із об’єктів теплогенерації на Київщині. Зараз енергетики оцінюють наслідки цього влучання, щоб зрозуміти, скільки потрібно часу і фінансових ресурсів для відновлення», — зазначив Нагорняк.

Він наголосив, що загалом російська атака не досягла поставлених цілей.

«У цілому те, що ворог сьогодні планував, він не досягнув. Ми достатньо добре відбили атаку, попри те, що застосовувалися різні види озброєння», — сказав депутат.

Окрім Києва, під ударом опинилася й Одещина, де ситуація була складнішою. За словами Нагорняка, російські війська атакували підстанції обленерго напругою 110 кіловольт, намагаючись знеструмити місто Одесу.

Реклама

«Їхні атаки по підстанціях „Укренерго“ на Одещині не дають бажаного результату, тому вони намагаються локально залишити Одесу без електропостачання», — пояснив він.

Водночас депутат зазначив, що енергетична компанія ДТЕК оперативно ліквідовує наслідки ударів.

«Компанія достатньо швидко усуває наслідки атак. Одесити зараз з електропостачанням — з відключеннями, але все ж з електроенергією», — повідомив Нагорняк.

Крім того, він прогнозує поліпшення ситуації з графіками відключень уже з березня.

Реклама

«Очікується незначне покращення у графіках відключень. Вони будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, за рахунок додаткової генерації з сонячних електростанцій», — сказав депутат.

За його словами, йдеться як про промислові сонячні електростанції, так і про приватні дахові установки, які активно встановлюються по всій країні.

«Цей процес дуже активно розвивається. Фактично в кожному регіоні щомісяця з’являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції у приватних домогосподарствах», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вночі 22 лютого пролунали вибухи після запуску балістичних ракет. Починаючи від 04:00 до 04:30 і потім в столиці лунали вибухи.