Укрaїнa
144
1 хв

Ворог обстріляв Запоріжжя: є жертви

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків та допомога постраждалим.

Віра Хмельницька
Запоріжжя — двоє загиблих і двоє поранених після ворожого удару

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час атаки постраждали житлові будинки, а також магазин і ринок.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та надання допомоги постраждалим.

Федоров також закликав усіх, хто потребує допомоги, звернутися до Запорізької ОВА за номером гарячої телефонної лінії: +38 0800 503 508.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Це 28 жертва російського обстрілу.

144
