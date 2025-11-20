- Дата публікації
Ворог обстріляв Запоріжжя: є жертви
У місті тривають роботи з ліквідації наслідків та допомога постраждалим.
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Під час атаки постраждали житлові будинки, а також магазин і ринок.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та надання допомоги постраждалим.
Федоров також закликав усіх, хто потребує допомоги, звернутися до Запорізької ОВА за номером гарячої телефонної лінії: +38 0800 503 508.
Раніше повідомлялося, що в Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Це 28 жертва російського обстрілу.