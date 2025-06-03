Ворог окупував Костянтинівку у Сумській області: які населені пункти РФ може захопити далі

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Ворог окупував Костянтинівку: ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися коштом постійного тиску ворога і великої кількості піхоти.

Про це повідомляє аналітичний канал Deep State.

Попередньо на уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені, а саме: Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. В Кіндратівці фіксується російська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається взнаки, тож втримати село важко.

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В Олексіївці було зупинено ворога на північних околицях, там йдуть важкі бої. Сприятливою для знищення росіян стала погода, яка дає можливість літати і працювати артилерією. Одночасно з цим, противник підбирається з різних сторін до Яблунівки і пробує залітати в Юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, куди вони рухаються, вони зруйнували і їм немає де закріплятися.

Ворог поставив ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь, куди стягнуто велику кількість піхоти і на шляху є значно менше перешкод, щоб підібратися до селища. Загрозою у просуванні ворога є його вихід на відстань 20-25 кілометрів, що дасть можливість долітати на FPV-дронах в місто Суми. В додаток північ Сумщини всіяна висотами, що надає сприятливі обставини для цих польотів. Противаги "оптоволокну" на сьогодні як такої немає, як і переваги у кількості дронів та екіпажів, щоб знищувати дронників противника. Тому поки ситуація складається не найкращим чином, хоча безпосередньо бійці Сил Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стримати натиск ворога.

Окремо можна відзначити проблему з людьми для стримування противника, яких кардинально не вистачає, і на яку нарікають бійці. Також вони зазначають, що хотілося б аби пріоритет надання людей був на оборону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав напрямки, на яких зафіксована найбільша російська активність та розповів про важливість Курської операції.

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«На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену активність росіян, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп’янському. Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії — туди, звідки вона й прийшла», — наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським воїнам за стійкість, за влучність, за результати тижня.