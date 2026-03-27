Росія посеред вечора атакувала велике місто: що відомо про "приліт"
Наразі деталі уточнюються.
Росіяни, 27 березня, атакували Кривий Ріг, під ударом опинилися об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.
За його словами, зафіксовано також влучання у житловому секторі.
Після атаки на місці одразу розпочали аварійно-рятувальну операцію.
Наразі триває ліквідація наслідків удару та з’ясування масштабів пошкоджень.
Нагадаємо, 23 березня росіяни атакували Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Є поранені люди.
Також, 27 березня російська армія атакувала одне з промислових підприємств у Полтавській області, внаслідок чого було пошкоджено технологічне обладнання та без газопостачання залишилися 5040 абонентів.
За словами очільника Полтавської ОВА, усі служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків удару. Попередньо, інформації про загиблих чи постраждалих немає.
У НАК «Нафтогаз» повідомили, що під удар потрапила газовидобувна інфраструктура, яка зазнала серйозних пошкоджень. Унаслідок атаки виникла пожежа, а роботу підприємства було зупинено.