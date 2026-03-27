Росія посеред вечора атакувала велике місто: що відомо про "приліт"

Росіяни, 27 березня, атакували Кривий Ріг, під ударом опинилися об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.

За його словами, зафіксовано також влучання у житловому секторі.

Після атаки на місці одразу розпочали аварійно-рятувальну операцію.

Наразі триває ліквідація наслідків удару та з’ясування масштабів пошкоджень.

Нагадаємо, 23 березня росіяни атакували Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Є поранені люди.

Також, 27 березня російська армія атакувала одне з промислових підприємств у Полтавській області, внаслідок чого було пошкоджено технологічне обладнання та без газопостачання залишилися 5040 абонентів.

За словами очільника Полтавської ОВА, усі служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків удару. Попередньо, інформації про загиблих чи постраждалих немає.

У НАК «Нафтогаз» повідомили, що під удар потрапила газовидобувна інфраструктура, яка зазнала серйозних пошкоджень. Унаслідок атаки виникла пожежа, а роботу підприємства було зупинено.