Укрaїнa
483
1 хв

Ворог пошкодив два енергооб’єкти ДТЕК у великому місті

Через обстріли наразі без світла залишаються близько 47 тис. родин.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Енергетики ДТЕК

Енергетики ДТЕК / © Associated Press

Через російську атаку на Одесу у ніч проти 13 січня були серйозно пошкоджені два енергетичні об’єкти ДТЕК.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

Ворожа атака по Одесі суттєво пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК.

Через обстріли наразі без світла залишаються близько 47 тис. родин. Відновлення електропостачання потребує часу, оскільки руйнування значні.

«Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — запевнили в компанії.

Атака на Одесу 13 січня: що відомо

Уночі Одеса пережила дві хвилі атаки російських безпілотників, під ударом опинилася центральна частина міста. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, лікарню, школу та дитсадок, а також фасади шести багатоповерхівок. Спалахнули пожежі у фітнес-центрі, ліцеї та новобудові; понівечено гаражі та дев’ять автомобілів. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, ще 14 мешканцям, зокрема дитині, надали допомогу психологи ДСНС. У місті розгорнуто оперативні штаби для ліквідації наслідків.

483
