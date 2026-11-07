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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог пошкодив енергетику: у Києві знову гірше всього

На місцях влучань в обох областях працюють аварійно-ремонтні бригади НЕК «Укренерго» та ДТЕК, намагаючись стабілізувати напругу та перезапитати споживачів за резервними схемами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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По енергетичних об’єктах ворог бив у двох областях

По енергетичних об’єктах ворог бив у двох областях / © Associated Press

Внаслідок масованих ударів російських безпілотників у ніч проти 7 листопада зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури на Київщині та Житомирщині. Це призвело до значного ускладнення ситуації в енергосистемі регіону.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті. Енергетики й комунальними працюють, щоб відновити послуги містянам», -зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада внаслідок російської атаки на Київ постраждали троє людей, серед них дитина. У Солом’янському районі пошкоджені житлові будинки та будівля на території дитячого садка.

Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Солом’янському районі. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще одного п’ятиповерхового будинку. За останніми даними, п’ятеро постражжалих.

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