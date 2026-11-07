- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 650
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог пошкодив енергетику: у Києві знову гірше всього
На місцях влучань в обох областях працюють аварійно-ремонтні бригади НЕК «Укренерго» та ДТЕК, намагаючись стабілізувати напругу та перезапитати споживачів за резервними схемами.
Внаслідок масованих ударів російських безпілотників у ніч проти 7 листопада зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури на Київщині та Житомирщині. Це призвело до значного ускладнення ситуації в енергосистемі регіону.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті. Енергетики й комунальними працюють, щоб відновити послуги містянам», -зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада внаслідок російської атаки на Київ постраждали троє людей, серед них дитина. У Солом’янському районі пошкоджені житлові будинки та будівля на території дитячого садка.
Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Солом’янському районі. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще одного п’ятиповерхового будинку. За останніми даними, п’ятеро постражжалих.