Російський дрон

Російська армія протягом минулої доби знову атакувала промислові та портові об’єкти Одеської області, застосувавши дроново-бомбові удари.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Українська ППО знищила більшість повітряних цілей, однак частина уламків і влучань спричинила пошкодження інфраструктури.

«В результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано падіння безпілотника на території підприємства з виробництва рослинної олії. На щастя, обійшлося без негативних наслідків.

«На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора», — додав Кіпер.

Нагадаємо, 27 грудня під час масованої атаки на Київ у кількох районах сталося займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків.