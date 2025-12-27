- Дата публікації
Ворог продовжує атакувати Одеську область — що відомо про наслідки
Пошкоджено обладнання зернового елеватора та зафіксовано падіння безпілотника на олійне підприємство.
Російська армія протягом минулої доби знову атакувала промислові та портові об’єкти Одеської області, застосувавши дроново-бомбові удари.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Українська ППО знищила більшість повітряних цілей, однак частина уламків і влучань спричинила пошкодження інфраструктури.
«В результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано падіння безпілотника на території підприємства з виробництва рослинної олії. На щастя, обійшлося без негативних наслідків.
«На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора», — додав Кіпер.
Нагадаємо, 27 грудня під час масованої атаки на Київ у кількох районах сталося займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків.