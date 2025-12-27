ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Ворог продовжує атакувати Одеську область — що відомо про наслідки

Пошкоджено обладнання зернового елеватора та зафіксовано падіння безпілотника на олійне підприємство.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Російський дрон

Російський дрон

Російська армія протягом минулої доби знову атакувала промислові та портові об’єкти Одеської області, застосувавши дроново-бомбові удари.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Українська ППО знищила більшість повітряних цілей, однак частина уламків і влучань спричинила пошкодження інфраструктури.

«В результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано падіння безпілотника на території підприємства з виробництва рослинної олії. На щастя, обійшлося без негативних наслідків.

«На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора», — додав Кіпер.

Нагадаємо, 27 грудня під час масованої атаки на Київ у кількох районах сталося займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie