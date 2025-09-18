ТСН у соціальних мережах

51
1 хв

Ворог просунувся біля Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки – Deep State

Аналітична мапа Deep State фіксує нові просування російських військ одразу на трьох ділянках фронту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Оновлена мапа бойових дій свідчить про просування російських військ поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки.

⚔️ Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, саме на цих напрямках відбулися зміни лінії фронту. Ситуація ускладнилася, проте українські оборонці продовжують утримувати позиції та стримувати натиск ворога.

Раніше у Deep State наголошували, що інтенсивні бої тривають на низці напрямків, де противник намагається досягти тактичних успіхів.

Раніше повідомлялося, що серед полонених армії РФ є ветерани АТО.

