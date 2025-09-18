- Дата публікації
- Укрaїнa
- 51
- 1 хв
Ворог просунувся біля Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки – Deep State
Аналітична мапа Deep State фіксує нові просування російських військ одразу на трьох ділянках фронту.
Оновлена мапа бойових дій свідчить про просування російських військ поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки.
⚔️ Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, саме на цих напрямках відбулися зміни лінії фронту. Ситуація ускладнилася, проте українські оборонці продовжують утримувати позиції та стримувати натиск ворога.
Раніше у Deep State наголошували, що інтенсивні бої тривають на низці напрямків, де противник намагається досягти тактичних успіхів.
Раніше повідомлялося, що серед полонених армії РФ є ветерани АТО.